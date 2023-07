Schianto frontale, auto distrutte e un 30enne in ospedale

Schianto frontale sulla strada statale 45 all'ingresso della galleria della Paglia all'altezza dell'abitato di Struppa. Per ragioni in via di accertamento, intorno alle ore 13:10 di sabato 29 luglio 2023, si sono scontrate una Range Rover, una Polo e una moto. Impressionanti le immagini anche se le conseguenze, fortunatamente, sono state meno gravi del previsto.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 1 con il medico Arjomandi Hosh e l'infermiera Gabriella Fiore e due ambulanze dell'Associazione Gau e della Croce Azzurra di Bavari. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida della Polo, un 30enne, accompagnato dal personale dell'automedica, in codice giallo, all'ospedale San Martino di Genova per un trauma costale e un probabile trauma da cintura. I conducenti degli altri due mezzi hanno invece rifiutato il trasporto in ospedale.

Presente sul posto anche la polizia locale per la ricostruzione della dinamica, la galleria è stata chiusa.