Scambio di carreggiata e schianto frontale in A12: traffico bloccato e due feriti

Scontro frontale tra due automobili in autostrada nel tratto compreso tra Rapallo e Chiavari. È successo sulla A12 intorno alle ore 17:30 di giovedì 19 gennaio 2023 e il traffico è ancora bloccato nel tratto alle ore 18:15, in entrambe le direzioni. L'incidente è avvenuto al chilometro 31 all'interno di una galleria e in prossimità di uno scambio di carreggiata in direzione levante. Il cantiere era correttamente installato e segnalato.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Il 118 ha inviato l'automedica Tango 2 e ambulanze della Croce Rossa di Chiavari e dei Volontari del Soccorso di Rapallo, dalle prime informazioni due persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave. Una è stata portata all'ospedale di Lavagna e una al San Martino di Genova, entrambe in codice giallo.

Attualmente, all'interno del tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano cinque chilometri di coda in direzione Genova e altri cinque verso Sestri Levante.