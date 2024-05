Schianto in Fontanabuona, giovane donna in elicottero al San Martino

Incidente dalle gravi conseguenze sulla strada statale 225 del val Fontanabuona. Ferita una donna di 35 anni, che viaggiava in sella a uno scooter, scontratosi, per cause in via di accertamento, con un'auto.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 12 di mercoledì 29 maggio 2024. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l'automedica Tango 1 e un'ambulanza della Croce Verde di Carasco.

Il medico, dopo aver visitato la donna, ha chiesto l'intervento dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco, che è atterrato a Cicagna, dov'è stata accompagnata la donna, quindi il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Nessuna conseguenza per la persona alla guida dell'auto. Ripercussioni sul traffico per il tempo necessario alla rimozione dei mezzi incidentati e ai rilievi del caso.