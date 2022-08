Auto in contromano si schianta con scooter, muore la passeggera

Incidente mortale nel primo pomeriggio di giovedì 25 agosto. A perdere la vita la passeggera di uno scooter, una donna di 82 anni, che è deceduta al San Martino da dove era appena uscita per delle cure.

La moto è stata centrata da un'auto che ha svoltato in senso vietato in via Rimassa, alla Foce. Alla guida un 81enne che ora rischia di essere denunciato per omicidio stradale.

Lo schianto poco dopo mezzogiorno, sul posto la polizia locale, sezione infortunistica, ambulanze e automedica. L'anziana è stata stabilizzata sul posto è sull'ambulanza 286 della San Fruttuoso ma arrivata all'ospedale è morta. La conducente dello scooter è la figlia ed è stata portata al Galliera con una probabile frattura al femore.