Auto ribaltata in via Podgora, strada chiusa e poi riaperta

Auto ribaltata alla Foce e via Podgora chiusa.

L'incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 9 quando il conducente, per cause al vaglio della polizia locale, ha perso il controllo della sua auto finendo la sua corsa su un fianco.

L'uomo è uscito dal mezzo in autonomia e ha rifiutato il ricovero, non riportando per fortuna ferite o traumi.

Sul posto, oltre alla sezione infortunistica della pl, sono arrivati i vigili del fuoco per rimettere su quattro ruote l'auto. La strada alle 10.15 è stata riaperta.