Frontale fra due auto, sei feriti

Coinvolte anche due bambine di 10 e 12 anni, che sono state portate al Gaslini. Una donna è stata trasferita in ospedale in elicottero

Sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 13 di domenica 26 settembre 2021 nel comune di Lumarzo nei pressi della galleria delle Ferriere, che è stata temporaneamente chiusa. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause in via di accertamento.

Per dinamica, riferiscono dalla centrale operativa del 118 di Genova, sarebbero tutti codici rossi. La più grave è risultata una donna di trent'anni, trasporta in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Due bambine di 10 e 12 anni sono state portate al Gaslini.

Altri due adulti sono stati accompagnati dalle numerose ambulanze presenti sul posto al San Martino. Sul posto anche i vigili del fuoco, impegnati nell'estrarre dalle lamiere alcune delle persone coinvolte. Con la chiusura della Gallerie delle Ferriere, che collega le valli Bisagno e Fontanabuona, il traffico è stato deviato su Boasi.

Le indagini sull'accaduto sono affidate ai carabinieri.