È successo alle 4 del mattino circa e anche vista l'ora, per fortuna, l'auto nella sua corsa non ha travolto nessuno.

Schianto nella notte in via Casaregis, dove una Ferrari grigia metallizzata è andata a sbattere violentemente contro il dehors di un locale distruggendolo, incastrandosi tra il muro di una casa e altre auto parcheggiate che hanno riportato ingenti danni.

/ Via Giuseppe Casaregis

Follia in via Casaregis: Ferrari si schianta contro dehors e travolge le auto in sosta