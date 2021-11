Auto travolge scooter, il conducente finisce sotto un mezzo dell'Amiu

Un uomo, che viaggiava in sella a uno scooter, è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 11.30 di mercoledì 3 novembre 2021 in via Alpini d'Italia nella zona della stazione marittima. Il mezzo a due ruote è stato travolto da un'auto, finita in testa coda.

Il conducente dello scooter è stato scaraventato sotto un veicolo dell'Amiu. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Misericordia, l'automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale con la sezione Infortunistica, incaricata delle indagini.

Il ferito è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino con diversi traumi. Non risultano altri feriti.