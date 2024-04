Incidenti, tir in avaria e traffico nel caos: pomeriggio difficile in città e in autostrada

Pomeriggio difficile, quello di mercoledì, per il traffico cittadino e non, a causa di incidenti stradali, cantieri e mezzi in avaria.

Poco dopo le 16,30 un incidente in via Cavallotti ad Albaro ha visto coinvolte un'auto e due moto per dinamica da chiarire, ed è rimasta ferita una donna di 50 anni. Sul posto la Croce Gialla, l'automedica Golf 3 e la polizia locale. Si è creata una lunga coda verso ponente e il traffico scorre a senso unico alternato.

Traffico nel caos poco dopo le 17 anche vicino all'uscita autostradale di Genova Ovest - sulla rampa che porta davanti al Novotel - a causa di un tir in avaria che si è fermato in mezzo alla strada.

Non va meglio sulle autostrade genovesi, dove nel primo pomeriggio sulla A10 si è formata una coda di 3 km - poi risolta - tra Varazze e il bivio per la A26 causa lavori. Sempre i cantieri hanno causato coda di 1 km tra Bolzaneto e Busalla (direzione Milano). Si segnala invece un incidente in A10, verso le 17, tra Pra' e Aeroporto che ha provocato una coda di 1 km: sul posto la Croce Verde Praese e il personale di Aspi. Per fortuna nessuno ha avuto bisogno di essere portato al pronto soccorso.