Federico Bevilacqua stava raggiungendo la famiglia per il weekend, la stradale cerca testimoni

Cinquecento metri circa. È la distanza che separa i punti dove hanno perso la vita Federico Bevilacqua, avvocato milanese di 51 anni, vittima dell'incidente avvenuto sull'autostrada A12 poco prima del casello di Chiavari, provenendo da Genova, nella serata di venerdì 19 luglio, e Basar Shames l'operaio 42enne originario del Bangladesh travolto e ucciso, alle prime luci dell'alba di martedì 6 febbraio 2024.

Due incidenti molto diversi, il primo in moto, e l'altro a bordo di un furgone, ma dallo stesso tragico esito. E accomunati anche per il tratto dove sono avvenuti, una discesa dopo una galleria, che porta all'uscita di Chiavari.

Autostrade, nel comunicare la chiusura del tratto nelle immediatezze dell'evento, parlava di incidente autonomo. Le indagini per ricostruire la dinamica sono complicate dal fatto che nel punto in cui è avvenuto l'incidente non ci sono telecamere, per questo la polizia stradale cerca testimoni.

Al momento non è possibile escludere che Bevilacqua, dopo aver perso il controllo della moto, sia stato travolto da un mezzo che sopraggiungeva. Secondo quanto ricostruito finora, il 51enne stava raggiungendo la famiglia in riviera per il weekend.

Sul posto, oltre alla polizia stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica Tango 2 e i Volontari del Soccorso di Rapallo, oltre al personale di Aspi: per il centauro però purtroppo non c'è stato nulla da fare, ed è deceduto sul posto.

Bevilaqua dal 2005 dirigeva lo studio legale Bevilacqua Gorini insieme alla moglie Michela Gorini, anch'essa avvocato. Lo studio ha sede in via Panizza a Milano e si occupa di diritto penale, civile e commerciale.

