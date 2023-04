Incidenti in moto sul Fasce e a Cicagna, restano tutti ricoverati

Si trova attualmente ricoverato presso il reparto di ortopedia dell'ospedale San Martino l'uomo di 55 anni rimasto vittima di incidente in moto, nella giornata di domenica 2 aprile, sul monte Fasce. L'uomo ha riportato fratture a una vertebra e alla tibia. La prognosi è di 35 giorni.

Dopo l'incidente, avvenuto intorno alle 17.30, era stato portato in ospedale in elicottero in codice rosso. Poco più tardi, intorno alle 18.15, altri due motociclisti erano rimasti feriti in Fontanabuona ed erano stati portati al San Martino in codice giallo.

L'uomo di 56 anni, che, insieme alla moglie, è rimasto vittima di incidente in moto a Cicagna, si trova attualmente ricoverato presso il primo piano del pronto soccorso. Il 56enne ha riportato un trauma cranico e fratture costali. La prognosi è di 30 giorni.

Si trova invece ancora in pronto soccorso la moglie, anch'essa 56enne, dopo aver riportato un trauma cranico e un trauma all'addome. Nelle ultime ore si è registrato anche il decesso dei due pedoni investiti negli ultimi giorni a Genova.