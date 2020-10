Tir si ribalta sull'elicoidale, camionista liberato dai vigili del fuoco

Giovedì sera i vigili del fuoco sono intervenuti sull'elicoidale, all'uscita del casello di Genova Ovest in direzione Centro.

Un camion si è ribaltato in curva per cause ancora da determinare e nell'incidente ha coinvolto un'auto. Le due persone a bordo sono rimaste illese, il camionista, invece, è rimasto incastrato nell'abitacolo con un piede.

I vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo dopo un'ora di lavoro e lo hanno affidato alle cure del 118.

Sul posto anche la polizia locale per la gestione del traffico e i rilievi.

La strada è stata chiusa intorno alle 20.30 e riaperta due ore dopo.