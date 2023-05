Doppio incidente in sopraelevata: tamponamento a catena e motociclista caduto

Doppio incidente stradale sulla sopraelevata Aldo Moro verso le 15,30 di giovedì 18 maggio. In direzione levante, all'altezza di San Teodoro, tamponamento a catena con quattro veicoli coinvolti (una donna di 50 anni soccorsa dalla Croce Blu di Castelletto e trasportata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena).

Poco dopo, nello stesso punto ma in direzione ponente, un motociclista è caduto sull'asfalto, per motivi ancora da chiarire, senza coinvolgere altri veicoli e per fortuna ferendosi in modo lieve. Entrambe le corsie, dunque, sono state congestionate.

La polizia locale ha consigliato di percorrere la viabilità ordinaria fino alle 16,20 circa, momento in cui la circolazione è tornata regolare.