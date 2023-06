Doppio incidente in autostrada: code fino a 7 km e traffico bloccato

Code chilometriche sia sulla A12 sia sulla A7, nel pomeriggio di domenica 25 giugno, a causa di due diversi incidenti stradali.

Poco prima delle 15, sulla A12, nel tratto tra Nervi e Genova Est (direzione Genova), un primo incidente ha visto coinvolte due auto per un totale di tre persone, tutte donne, di 30, 17 e 42 anni. Si è sviluppata una coda di 7 km a partire da Recco. Le tre ferite, che hanno riportato vari traumi, sono state soccorse dalla Croce Bianca di San Desiderio, dalla Pubblica Assistenza Nerviese e dalla Croce Rossa di Genova: due di loro sono state portate all'ospedale San Martino (una in codice giallo e una in verde) mentre una, in codice giallo, al Galliera. Sul posto anche la polizia stradale e il personale di Aspi.

Sulla A7 tra Busalla e Bolzaneto verso le 15,45 schianto tra moto e auto, sempre in direzione Genova: questa volta ad avere la peggio, è stato un motociclista. I soccorsi (Croce Verde di Busalla e automediche Golf 4 e Golf 3) sono ancora sul posto. Il traffico è stato momentaneamente bloccato dalla polizia stradale per i rilievi del caso.