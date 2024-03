Doppio tamponamento (di cui uno maxi) in sopraelevata: traffico in tilt, numerosi mezzi coinvolti

Quella di oggi - giovedì 21 marzo - è una mattinata difficile sulla sopraelevata a causa di un doppio tamponamento che verso le 8 ha coinvolto circa sette mezzi tra auto e moto provocando lunghe code e disagi in direzione ponente. E traffico in tilt anche in direzione levante, a causa degli automobilisti che rallentano per guardare cosa succede nella direzione opposta.

Cos'è successo

Il primo tamponamento, alle 7,45 circa, ha coinvolto due veicoli, all'altezza di via Buozzi. Il secondo invece è un maxi tamponamento, avvenuto verso le 8 all'altezza di Caricamento, sempre in direzione ponente, coinvolgendo più di cinque mezzi.

Sul posto i militi della Croce Bianca di Carignano, della Nuova Volontari Moresco e della Croce Gialla, con la polizia locale che regola il traffico. Due persone sono state portate in ospedale con l'ambulanza, in codice giallo, all'ospedale Galliera.

Altro incidente in via Archimede

Si segnala anche un altro incidente stradale in mattinata, in via Archimede, dove due moto si sono scontrate verso le 7,30 e un 52enne è stato portato in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. Sul posto la Croce Gialla e l'automedica Golf 1 con la polizia locale a regolare il traffico.