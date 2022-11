Incidente (e relativa coda) in sopraelevata, 17enne ferita

Inizio settimana difficile sulla sopraelevata a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 8,30 in direzione levante.

Nello scontro è stata coinvolta una giovane di 17 anni: arrivata, in codice giallo, l'ambulanza della Croce d'Oro di Sampierdarena.

Sul posto anche la polizia locale che segnala traffico rallentato.

Altro incidente stradale, pochi minuti dopo, anche a Marassi, in viale Virginia Centurione Bracelli: anche qui si segnala un ferito per il quale è arrivata in codice giallo la Croce Rossa di Sturla. Anche qui, allertata la polizia locale.