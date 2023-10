Doppio incidente sulla A12: gasolio sull'asfalto, chiuso il casello di Lavagna

Doppio incidente nel giro di pochi minuti sulla A12 intorno alle 13,30 di venerdì 20 ottobre, con conseguente chiusura dell'uscita di Lavagna in entrambe le direzioni.

Nel primo caso, tra Rapallo e Chiavari, uno scontro tra un furgone e un'auto, ha visto impegnate sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Rapallo, una dei Volontari Soccorso Rapallo e l'automedica Tango 2. Per aiutare i passeggeri a uscire in sicurezza dai veicoli, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Tre persone sono state portate all'ospedale di Lavagna, una in codice verde e due in giallo.

Nel secondo caso, poco dopo, allo svincolo di Lavagna una moto è scivolata su una macchia di gasolio presente sulla strada per motivi da chiarire. Il centauro è stato portato in codice giallo all'ospedale di Lavagna e il casello è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni. L'uscita consigliata provenendo da Livorno è quella di Sestri Levante. Chi arriva da Genova, invece, può uscire a Chiavari.

Si registrano disagi al traffico anche sulle altre autostrade genovesi: sulla A10, poco dopo le 15, coda di 1 km tra Genova Aeroporto e Pegli (direzione Ventimiglia) per incidente; sulla A26 coda di 2 km per lavori tra Masone e Pra'; infine coda per lavori sia sulla A7 (tra i bivi per A10 e A12) in direzione Milano, sia sulla A12 (tra il bivio per la A7 e Genova Est) in direzione Rosignano.