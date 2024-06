Travolta da un'auto mentre attraversa, in ospedale in codice rosso

È stata investita da un'auto mentre stava attraversando in via Lungo Polcevera, a Pontedecimo, la donna di 54 anni portata in ospedale in codice rosso nella mattinata di oggi, mercoledì 19 giugno.

È successo poco prima di mezzogiorno. Sul posto la Croce Verde di Pontedecimo e l'automedica Golf 2 con la polizia locale per accertare la dinamica. Dalle prime informazioni non è chiaro se stesse attraversando sulle strisce al momento dell'impatto.

La donna, che ha riportato una frattura a un femore e non ha mai perso conoscenza, è stata sedata e portata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso.