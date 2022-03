Scontro pedone-scooter: coinvolto anche un bus

Investimento questa mattina, mercoledì 2 marzo alle 9 circa, in via Canevari dove una donna si è scontrata con uno scooter e cadendo ha colpito contro un autobus.

Secondo alcuni testimoni, si sarebbe buttata in mezzo alla strada, forse per prendere un altro bus dall'altra parte, ma la moto trovandosela davanti non avrebbe fatto in tempo a frenare.

La donna investita e quella alla guida dello scooter sono state ricoverate in codice giallo rispettivamente al San Martino e al Galliera. Sulla moto viaggiava anche il fratello della ferita che però ha rifiutato il ricovero.

Sul posto anche l'automedica e gli agenti della polizia locale per dirigere il traffico e per effettuare i rilievi del sinistro.