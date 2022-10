Incidente in bici, parroco ricoverato in gravi condizioni in ospedale

Lotta per la vita, in gravi condizioni, don Mauro Gandolfo, ricoverato all'ospedale San Martino di Genova a causa di un aneurisma e un conseguente incidente in bicicletta avvenuto sabato mattina sulla provinciale 523.

Il sacerdote, parroco di Santa Maria della Neve in Borgonovo, San Martino di Montemoggio e San Siro Foce, è stato soccorso dalla pubblica assistenza di San Pietro e dall'automedica del 118 di Lavagna, Tango 1, nei pressi di Varese Ligure. È stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino con l'elicottero Drago in codice rosso.

A confermare la notizia, la stessa diocesi di Chiavari: "La comunità diocesanoa in queste ore lo custodisce nella preghiera".