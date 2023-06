È morta la ciclista investita a Dinegro

È deceduta presso la Rianimazione M3 del Monoblocco, sotto la supervisione della dottoressa Iole Brunetti, la ciclista di 64 anni, investita a Dinegro martedì 6 giugno 2023. In corso l'osservazione per l'accertamento di morte encefalica.

I suoi organi verranno donati, scelta presa a suo tempo in vita dalla donna. Al conducente dell'auto, indagato per omicidio stradale, è stato sequestrato il cellulare per capire se stesse armeggiando sul dispositivo al momento dello schianto, alla polizia giudiziaria l'indagato ha dichiarato invece di essere stato abbagliato dal sole.

Sul posto erano intervenute due automediche, Golf 3 e 4, un'ambulanza della Croce Bianca di Cornigliano e la polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, incaricata delle indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.