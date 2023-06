Ciclista travolta da un'auto, è grave

Una donna è in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 12 di martedì 6 giugno 2023 in piazza Dinegro a Genova. A scontrarsi sono state la bici su cui viaggiava la donna e un'auto.

Sul posto sono intervenute due automediche, Golf 3 e 4, un'ambulanza della Croce Bianca di Cornigliano e la polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, incaricata delle indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

La donna è stata trasferita in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Il conducente dell'auto è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso relativi all'eventuale assunzioni di alcol o droghe.

Stando alle prime ricostruzioni, l'auto avrebbe tamponato la bicicletta, per poi trascinare per diversi metri la donna che era in sella. Ripercussioni sul traffico in zona.