Cade sul bus: passeggera finisce all'ospedale

Incidente in via Buozzi, dove un autobus ha fermato la sua corsa per una persona caduta a bordo. Il sinistro risale alla mattina di oggi, giovedì 10 febbraio, ed è avvenuto nel quartiere Di Negro poco prima delle 11.

Secondo le informaizoni apprese dal 118 a rimenare coinvolta è stata una signora di 60 anni che è caduta sul mezzo pubblico, per cause ancora da accertare: forse un malore oppure in seguito a una manovra che il conducente sarebbe stato costretto a compiere per un ostacolo improvviso.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e un'ambulanza. La passeggera è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale Galliera mentre i vigili urbani hanno svolto le verifiche del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.