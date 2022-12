Perde il controllo dell'auto e finisce cappottato

Incidente notturno a Dinegro dove un uomo ha perso il controllo della propria auto finendo per ribaltarsi all'altezza del mercato. È successo poco prima delle ore 3 di mercoledì 21 dicembre 2022.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Misericordia inviata dal 118 per prestare soccorso alla persona rimasta all'interno dell'abitacolo, ma anche i vigili del fuoco. L'uomo ha riportato alcuni traumi ed è stato portato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, fortunatamente non in gravi condizioni.

In piazza Dinegro intervenuti anche gli agenti della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.