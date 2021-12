Scontro fra bici e camion dell'Amiu in piazza De Ferrari

Incidente nel centro di Genova intorno alle 15 di domenica 19 dicembre 2021. Coinvolti un ciclista e un mezzo per la raccolta dei rifiuti dell'Amiu. Ad avere la peggio è stato l'uomo in sella alla bicicletta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, automedica e ambulanza. Il ferito, uno straniero, ha riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato trasferito in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

Da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, entrambi i mezzi avevano alle spalle palazzo Ducale, il ciclista avrebbe proseguito verso via XX Settembre quando il mezzo ha svoltato a destra, direzione via Petrarca/via Dante, travolgendolo.

Notizia in aggiornamento.