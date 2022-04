De Ferrari, cane investito sulle strisce: morto sul colpo

É morto sul colpo un cane di media taglia investito questa sera a De Ferrari.

Inutile, purtroppo, l'intervento della Croce Gialla. L'animale stava attraversando, insieme al suo padrone, sulle strisce pedonali di via Petrarca quando è stato travolto da un mezzo.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per ricostruire l'accaduto e capire se il cane era libero o al guinzaglio.

Proprio questa mattina, giovedì 28 aprile, al consueto incontro "A colazione con il sindaco", oggi a Sestri Ponente, Bucci ha parlato del problema dei cani lasciati liberi sia per la loro incolumità sia per quella dei cittadini, dato che di recente si sono registrati episodi di morsicatura in strada da parte di cani non condotti al guinzaglio dai loro proprietari.