Un altro incidente mortale in val Polcevera, addio a Davide Magliulo

È il malore l'ipotesi più accreditata come causa dell'incidente stradale, che è costato la vita a Davide Magliulo, 51 anni. Nelle prossime ore verrà fissata la data dei funerali. La famiglia, i tatuaggi e il Genoa, passioni esternate sui suoi profili social, e una vita spezzata all'improvviso, trascinando nel dolore i suoi cari.

Si tratta del secondo incidente mortale da inizio anno e anche in questo caso teatro della tragedia è stata la val Polcevera. Secondo quanto ricostruito finora dalla sezione Infortunistica della polizia locale, intorno al le ore 15 di sabato 17 febbraio 2024, Davide stava percorrendo via Perlasca in direzione monte quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra, sbattendo la testa.

Il 118 ha inviato sul posto l'automedica Golf 4 e ambulanze della Croce Rosa Rivarolese e Volontari del Soccorso della Fiumara. Le condizioni dell'uomo sono sembrate subito disperate, inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, purtroppo non c'è stato nulla da fare.

La polizia locale ha chiuso via Perlasca in direzione monte all'imbocco da via Pieragostini sul ponte di Cornigliano per i rilievi e per la gestione del traffico nella zona, fortemente rallentato, come indicato anche sui pannelli luminosi. via Perlasca è stata poi riaperta alle 18:30.

