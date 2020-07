Precipita con l'auto in una scarpata: 43enne genovese muore in Piemonte

Tragedia sulla Provinciale 205, tra Molare e Cassinelle, nell'Alessandrino, dove un genovese di 43 anni, Davide Antoniotti, è morto in un incidente stradale.

Stando alle prime ricostruzioni Antoniotti è precipitato in una scarpata dopo avere affrontaton una doppia curva vicino al ponte del rio San Giuseppe, a meno di un chilometro dal bivio per il santuario della Madonna delle Rocche. Un volo di 15 metri che non gli ha lasciato scampo.

L’incidente è avvenuto nella notte, e l’allarme è scattato quanto alcuni conoscenti che lo attendevano a Cassinelle, dove Antoniotti aveva una seconda casa, non l’hanno visto arrivare.

Subito sono partire le ricerche, e l’auto è stata individuata all'alba dall'elicottero dei vigili del fuoco di Volpiano (Torino) intervenuti con i colleghi del distaccamento di Ovada e della squadra Speleo Alpino Fluviale del Comando di Alessandria. Sul posto anche il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.