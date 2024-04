Incidente tra moto e autobus, un ferito

Un autobus e una moto si sono scontrati, per ragioni da chiarire, in via Maggiolo a Davagna intorno alle 7.15 di martedì 9 aprile 2024. Sul posto sono intervenute automedica Golf 3 e un'ambulanza della Gau.

I mezzi di soccorso sono usciti in codice rosso. Una volta sul posto il medico ha constato che il motociclista era l'unico ferito e ha valutato le sue condizioni da codice giallo.

Così l'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Nel frattempo si è provveduto alla rimozione dei mezzi incidentati.