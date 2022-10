Incidenti stradali: Genova non è più maglia nera, ma 3 giovani su 10 testati è ubriaco

Genova si toglie la 'maglia nera' di città con più incidenti stradali d'Italia, in rapporto alla popolazione. Dal 2017 a oggi, infatti, si è passati da circa 6400 incidenti, 21 dei quali mortali e quasi 4 mila persone ferite, a poco meno di 3500 di quest'anno, dei quali 9 mortali e 1779 con feriti.

"La strada è lunga, bisogna ancora fare tanto, ma è quella giusta", commenta Gianluca Giurato comandante della polizia locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Facciamo provare ai ragazzi l'etilometro su base volontaria quando sono a piedi nelle zone della movida e non rischiano alcun tipo di sanzione - spiega Giurato - ed è emerso un dato allarmante: su circa 3mila test quasi il 30% sarebbe stato fuori regola e sanzionabile perché in stato di ebbrezza".

Proprio per sensibilizzare sul tema della sicurezza alla guida, il comandante ha partecipato all'iniziativa promossa da Comune, Ac Genova, polizia locale e Università: "Incidente? Pensaci prima: al via la campagna per il contrasto dell’incidentalità stradale causata da alcol e droghe". "Non si può essere solo prevenzione, non si può essere solo contrasto - ha spiegato Gianluca Giurato - la strada imboccata è questa è ovvio che i risultati si vedono sul lungo medio periodo ma come si è visto in cinque anni il calo c'è stato e anche notevole".

Una politica di prevenzione e contrasto, dunque, con l'uso di autovelox, T-Red e pubblicità di promozione sociale: "I giovani si devono rendere conto soprattutto del rischio correlato alla guida con l'alcol o con la droga, la campagna di sensibilizzazione durerà molti mesi, i ragazzi non sono solo i destinatari del messaggio ma sono anche collaboratori: sono loro a parlare ai loro coetanei attraverso slogan adatti".