Prevenzione incidenti stradali, Ferrari (Lega): a Sampierdarena la maggioranza boccia mozione su dash cam

Crescono gli incidenti stradali a Genova, in particolare nella zona del Municipio 2 Centro Ovest dove nei giorni scorsi due pedoni sono stati investiti mortalmente.

"Grazie alla tecnologia sempre più avanzata, potremmo avere un aiuto per prevenire i sinistri e individuare i responsabili e la dinamica degli incidenti grazie alle ‘telecamere dash board’ - spiega Andre Ferrari, Consigliere della Lega in Municipio 2 Centro Ovest - Si tratta di piccole telecamere, del costo di poche decine di euro, che si possono installare sulle vetture e che sono in grado di filmare e registrare tutto quello che accade davanti (e/o dietro) il veicolo che stiamo guidando".

Il consigliere lo scorso 26 aprile ha presentato una mozione in consiglio municipale chiedendo di promuovere la diffusione delle dash cam sulle auto comunali, dei tassisti, e di far conoscere alla cittadinanza la possibilità del loro utilizzo. E però la proposta è stata bocciata dalla maggioranza.

"Queste telecamere faciliterebbero anche il lavoro della polizia locale con una modalità più veloce di ‘scambio dati’ in caso di verifica di sinistri stradali - conclude Ferrari - Peccato che tutta la maggioranza abbia votato contro la mia mozione. Sicuramente un’occasione persa per aumentare la sicurezza dei cittadini di Sampierdarena e di tutti i genovesi".