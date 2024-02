Schianto in bicicletta, 44enne in ospedale

Un ciclista di 44 anni è caduto con la propria bicicletta mentre percorreva la strada provinciale di Crocefieschi ed è rimasto ferito nell'impatto con l'asfalto. È successo intorno alle ore 11:20 di sabato 3 febbraio 2024.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 7 e un'ambulanza della Croce d'Oro di Sampierdarena perché, come riferito dalla pubblica assistenza, non erano disponibili altri mezzi nella zona. L'uomo è stato soccorso in codice giallo e portato all'ospedale San Giacomo di Novi Ligure con una sospetta frattura del femore.

