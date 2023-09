Ambulanza distrutta in un incidente, l'appello della Croce Gialla: "Aiutateci a comprarne un'altra"

L'ambulanza della Croce Gialla servizi animali è andata distrutta dopo un incidente stradale accaduto nei giorni scorsi. L'associazione ha pubblicato le foto del mezzo di soccorso e ha lanciato un appello, annunciando una raccolta fondi per acquistarne uno nuovo.

"Durante il ritorno dal Canile Municipale Monte Contessa un nostro milite ha avuto in incidente che poteva essere molto grave - spiega la Croce Gialla sui social -. Dopo aver portato in canile un 'pelosone' prelevato sul territorio, stava ritornando in sede. Credo conosciate tutti via Rollino. Problemi meccanici, attimo di stanchezza, altro. Non è questo il posto per discutere di questo, fatto sta che è finito fuori strada e giù per la scarpata".

"Il nostro milite - prosegue la Croce Gialla - è stato accompagnato al pronto soccorso con varie contusioni e ora, pur dolorante, è stato dimesso. La cosa più importante è che stia bene. Purtroppo però il mezzo di soccorso è andato distrutto e in questo modo non ne abbiamo uno utile per intervenire, questo è un problema che dobbiamo risolvere al più presto. Ci siamo già attivati immediatamente al fine di non lasciare scoperti gli interventi di chiamata e di soccorso, raddoppiando la nostra disponibilità di presenza. Noi diamo anima e corpo, con una presenza 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana, ma abbiamo bisogno del supporto di tutti. Partiremo a giorni con una raccolta fondi per poter acquistare un nuovo mezzo utile a intervenire sulle necessità dei nostri amici 'pelosoni'. Siamo certi che non verremo lasciati soli".