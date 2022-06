Colto da malore alla guida, va a schiantarsi contro i veicoli in sosta

Malore fatale alla guida per un anziano nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 giugno 2022. È successo in corso Ugo Bassi in circonvallazione a monte. L'uomo, di circa 75 anni, ha perso il controllo dell'auto, andando a sbattere contro i veicoli in sosta.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia locale, ma per l'anziano, Filippo Oliveri, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Illesa ma sotto shock la moglie dell'uomo, che viaggiava al suo fianco.

Gli agenti della sezione Infortunistica della polizia locale hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.