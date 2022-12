Donna investita, in codice rosso al San Martino

Una 70enne è stata investita da un'auto in corso Torino alla Foce intorno alle ore 10 di mercoledì 14 dicembre 2022 ed è rimasta gravemente ferita.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza della Croce Gialla, la donna è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

In corso Torino è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.