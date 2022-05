Scooter investe pedone, un ferito

Un altro pedone investito a Genova. Dopo il 26enne travolto a Sampierdarena e portato in gravi condizioni all'ospedale, un altro incidente simile è avvenuto in corso Sardegna, all'altezza di via Nicolodi, nella mattinata di sabato 28 maggio 2022. Questa volta, per fortuna, le conseguenze sono state meno gravi.

Il pedone investito da uno scooter è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino con l'ambulanza della Croce Verde San Gottardo.

Sul posto, poco prima delle ore 11, sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della polizia locale per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente e per regolare il traffico, la moto è infatti finita in mezzo alla strada, causando qualche rallentamento alla viabilità della zona.