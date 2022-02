Incidente in corso Sardegna, moto finisce contro bus

Grave incidente nel tardo di pomeriggio di martedì 22 febbraio in corso Sardegna, dove una donna a bordo del suo scooter è stata sbalzata finendo contro un autobus.

La 59enne stava procedendo verso monte e, per motivi ancora da stabilire, all'altezza del civico 97 ha perso il controllo della moto andandosi a schiantare contro un bus della linea 37. È stata soccorsa dall'ambulanza della pubblica assistenza San Fruttuoso Moresco 287 e ricoverata in codice giallo all'ospedale San Martino. La donna, per fortuna, non è in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuto anche il nucleo infortunistica della polizia locale per i rilievi del sinistro che ha avuto forti ripercussioni sul traffico con code fino alla Foce.