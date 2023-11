Schianto auto-moto, giovane ferito

Traffico rallentato in corso Quadrio in direzione ponente a causa di un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 9 di lunedì 27 novembre 2023 all'altezza dell'incrocio con via della Marina.

Sul posto sono intervenute due ambulanze (Croce Gialla e Verde), l'automedica Golf 1 e la polizia locale per i rilievi del caso. I mezzi di soccorso sono usciti in codice rosso, il più grave.

Ad avere la peggio è stato un giovane di 27 anni, che viaggiava in sella al mezzo a due ruote, che, per ragioni da chiarire, si è scontrato con un'auto.

Medicato sul posto, il ragazzo è stato poi accompagnato con una probabile lussazione di una spalla in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Il conducente dell'auto non ha riportato ferite.