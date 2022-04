Scontro auto-moto, una donna in ospedale

Incidente stradale intorno alle ore 16:30 di sabato 23 aprile 2022 in corso Quadrio, all'altezza dell'incrocio con via della Marina. Ancora da accertare la dinamica dello scontro tra un'automobile e una moto, ferita una donna.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'ambulanza, fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave di quanto non sembrasse in un primo momento: la donna a bordo dello scooter dopo i primi soccorsi è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Galliera di Genova, fortunatamente non in gravi condizioni.

Mentre la donna veniva portata al pronto soccorso, gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi del caso. Poche le ripercussioni sul traffico.