Schianto auto-moto all'incrocio, centauro in codice rosso

Schianto, nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 dicembre 2023, all'incrocio corso Monte Grappa e via Canevari, proprio di fronte alla sede della polizia locale. L'incidente, per cause in via di accertamento, ha coinvolto un'automobile e una moto di grossa cilindrata, gravemente danneggiata nel violento impatto.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza 3-281 della Nuova volontari del soccorso San Fruttuoso. Una missione partita in codice giallo ma poi salita a rosso per le condizioni del motociclista, un uomo di 53 anni con trauma spinale e sospetta frattura del bacino e del piede sinistro, portato all'ospedale San Martino.

Presente sul posto anche la polizia locale per gli accertamenti sulla dinamica. Durante la notte i veicoli provenienti dal ponte di Sant'Agata in direzione corso Monte Grappa sono stati deviati per i rilievi.