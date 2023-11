Schianto a Sampierdarena: un ferito

Incidente stradale a Sampierdarena in corso Martinetti. Intorno alle ore 7 di venerdì 3 novembre 2023 lo schianto, per ragioni in via di accertamento, ha coinvolto un autobus e due automobili.

Fortunatamente non è grave il bilancio dei feriti. Sul posto è stata inviata un'ambulanza della Croce d'Oro di Sampierdarena e una persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi.

In corso Martinetti è intervenuta anche la polizia locale per i necessari accertamenti, inevitabili le ripercussioni sul traffico della zona.