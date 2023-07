Schianto tra auto-moto, centauro scivola per 15 metri: chiuso corso Marconi

Schianto alla Foce nel primo pomeriggio di venerdì 21 luglio.

All'altezza della rotonda di piazza Marconi, un'auto e una moto si sono scontrati. Il centauro, a causa dell'impatto, è scivolato sull'asfalto per 15 metri ed è stato soccorso dall'automedica. Dopo le prime cure il 23enne è stato trasportato in codice rosso per dinamica, non sarebbe cioè in pericolo di vita, all'ospedale San Martino.

Incolume il conducente della macchina. Per consentire alla squadra infortunistica di svolgere i rilievi del sinistro, la polizia locale alle 15 ha chiuso corso Marconi.