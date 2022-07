Schianto nella notte: motociclista gravissimo in ospedale

Incidente stradale nella notte in corso Italia, poco dopo la mezzanotte di domenica 24 luglio 2022 all'altezza di via Piave sono rimasti feriti un uomo e una donna che viaggiano a bordo di una moto.

Per dinamiche ancora da accertare l'uomo alla guida avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo a due ruote finendo a terra.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanze della Croce Bianca e Croce Verde Genovese e automedica Golf 4, molto gravi le condizioni dell'uomo che è stato intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, soccorso e trasportata in codice giallo al Galliera, invece, la donna.

La polizia locale ha chiuso il tratto di corso Italia tra corso Marconi e via Piave per quasi tre ore per i soccorsi e poi i rilievi che faranno luce sulla dinamica dell'incidente, la riapertura è avvenuto solo poco prima delle ore tre.