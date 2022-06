Folle corsa per un automobilista senza patente, abbatte cancello e guida sul marciapiede

Mobilitazione generale delle forze dell'ordine nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 giugno per fermare un uomo, che ha seminato il panico tra corso Italia e corso Marconi alla guida della sua auto. Alla fine il 61enne è stato bloccato e, dopo la valutazione del medico del 118, sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Tutto ha avuto inizio poco dopo mezzanotte e mezza in corso Italia, dove l'uomo risiede insieme all'anziana madre. Pur essendo senza patente in quanto revocatagli nel 2012, si è messo al volante e ha iniziato la sua folle corsa: prima avrebbe abbattuto un cancello, poi si è diretto verso la Foce. Nel frattempo alcune persone hanno notato la scena e dato l'allarme.

Giunto in corso Marconi, lo spericolato guidatore avrebbe percorso un tratto dei portici, rischiando d'investire alcuni passanti. Per fortuna poco più avanti la sua corsa si è interrotta per l'intervento delle forze dell'ordine. In campo polizia di Stato, guardia di finanza, polizia locale e vigili del fuoco, chiamati per mettere in sicurezza il cancello divelto.

Per fortuna, a parte il protagonista della vicenda, nessun altro è finito in ospedale.