Auto cappottata in corso Italia, donna in codice giallo al San Martino

Il traffico deviato per consentire i soccorsi in via De Gasperi è tornato regolare dopo le 14

Circolazione interrotta tra le 12.30 e le 14 in corso Italia a causa di un incidente stradale. Un'auto con una persona a bordo è finita con le ruote all'aria per cause ancora da accertare.

Sul posto, all'altezza di Boccadasse, sono intervenuti ambulanza, automedica, vigili del fuoco e polizia. L'occupante del mezzo, una donna di 50 anni, è stata estratta dall'abitacolo e le sue condizioni si sono rivelate per fortuna non gravi.

In via precauzionale è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale San Martino.

È stata chiusa la circolazione verso via Cavallotti per permettere ai soccorsi di operare e le auto sono state deviate temporaneamente in via De Gaspari.