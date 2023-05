Schianto autobus-scooter: centauro in giallo al San Martino

Schianto tra uno scooter e un autobus in corso Gastaldi, all’altezza della casa dello studente.

Questa mattina, mercoledì 10 maggio alle 8 circa, il mezzo pubblico stava procedendo in direzione centro quando, all’altezza dell’incrocio con via Barrili e per cause ancora da accertare, l'autista si è trovato davanti la moto e non ha potuto evitare l'impatto.

A soccorrere il motociclista, che ha avuto la peggio, è stata un'ambulanza della Croce Bianca Genovese che lo ha trasportato in codice giallo al San Martino. Non ci sarebbero feriti a bordo del bus.

Pesanti ripercussioni sul traffico cittadino già congestionato per la pioggia e per una sostanza oleosa segnalata dalla polizia locale su carreggiata in corso Europa che parte da via Carrara in direzione ponente/mare, prosegue in corso Gastaldi e arriva fino a corso Torino.