Incidente in corso Gastaldi, traffico in tilt

Bilancio non grave, per fortuna, per l'incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 di giovedì 2 marzo 2023 in corso Gastaldi. Qualche conseguenza sul traffico, che ha subito rallentamenti in direzione centro, come segnalato dal Comune di Genova sul suo canale Telegram intorno alle 6.30.

La centrale operativa della polizia locale, contattata in proposito intorno alle 9, riferisce che le pattuglie sono ancora sul posto per i rilievi del caso. Si è trattato di uno scontro auto-moto, la cui esatta dinamica è da chiarire. Pare che il veicolo a quattro ruote procedesse contromano.

Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca e della Gialla. Il motociclista è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Trattato sul posto l'automobilista.