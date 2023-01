Incidente in corso Gastaldi, ferito motociclista

Un motociclista di 55 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 15 di martedì 24 gennaio 2023 in corso Gastaldi, all'altezza dell'incrocio con via San Martino.

A scontrarsi, per cause da chiarire, sono state un'auto e una moto. Ad avere la peggio, come sovente capita in questi casi, è stato il guidatore del mezzo a due ruote.

Sul posto sono intervenute la polizia locale per i rilievi del caso e un'ambulanza della Croce Gialla. Il ferito è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso del vicino ospedale San Martino. Ripercussioni sulla viabilità in direzione centro finché i mezzi incidentati non sono stati rimossi.