'Fast and furious' a San Fruttuoso: furgone si schianta contro auto posteggiata e finisce in testa coda

Schianto nella notte in corso Galliera a San Fruttuoso.

Per cause ancora al vaglio della polizia locale, un furgone è andato a schiantarsi contro un'auto in sosta ed è finito in testa coda. A bordo due ucraini residenti da anni in Italia rispettivamente di 23 e 36 anni; secondo quanto dichiarato ai vigili, alla guida ci sarebbe stato il più grande dei due che è uscito illeso dall'incidente. Serio trauma facciale e probabile lussazione ad una spalla, invece, per il giovane di 23 anni che è stato trasportato in codice giallo al San Martino dall'ambulanza Moresco 287.

La Fiat Panda regolarmente posteggiata, colpita nella parte posteriore, è andata completamente distrutta. La polizia locale, che potrebbe decidere di visionare le telecamere di videosorveglianza sulla strada per capire meglio la dinamica del sinistro, ha disposto la chiusura dell'ultimo tratto della via per i rilevamenti del sinistro.