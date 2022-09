Schianto contro un albero, uomo e bambino estratti dalle lamiere

Schianto nella serata del 9 settembre in corso Galliera dove un'auto è andata a sbattere contro un albero.

A bordo una uomo e suo figlio che sono rimasti incastrate nelle lamiere. Per tirarli fuori è servito l'intervento dei vigili del fuoco.

Entrambi hanno riportato ferite e traume e sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale: la madre al San Martino dalla croce verde Burlando, il bimbo di 9 anni al Gaslini dalla pubblica assistenza San Fruttuoso.

La strada è stata chiusa all'altezza di via Nicolosi dai vigili urbani, intervenuti sul posto, per consentire l'intervento dei soccorsi e rilevare le tracce dell'incidente le cui cause sono ancora sconosciute. Non si esclude un malore.

Alle 21.30 la viabilità è tornata alla normalità.